Внедорожники УАЗ получат дизельные двигатели отечественного производства

Добрые вести из Татарстана: группа Sollers договорилась с Фондом развития промышленности о выделении кредита в размере 1,7 млрд. рублей, который направят на переналадку и запуск моторного завода. Еще 500 млн. из собственных средств вложит сам Sollers. Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщает, что будет обновлен цех сборки двигателей, участок стендовых испытаний, линии мехобработки ГБЦ, производство коленчатого вала и многое другое.

Техническим партнером проекта выступит китайский JAC, а производить на перезапущенной площадке будут турбодизельные силовые агрегаты объемом от 2,0 до 2,7 литра. В первую очередь моторы рассчитаны на легкий коммерческий транспорт, который уже выпускается в партнерстве Sollers и JAC на бывших мощностях «Форда» непосредственно в Елабуге, но двухлитровый мотор также пойдет и на УАЗы.

Напомним, что ранее в Елабуге располагался один из российских заводов Ford, где собирали фургоны Transit, кроссоверы Kuga и Explorer. После глобального исхода «голубого овала» из наших широт осталось только производство коммерческого транспорта, а в 2022-м закончилось и оно. Тогда же, в 2022 году, был налажен выпуск китайских малых коммерческих автомобилей JAC под собственным брендом Sollers — «Атлант» и «Арго».