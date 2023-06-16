УАЗ готовится начать продажи редкой и эксклюзивной «Буханки»

Новинка отличается набором оборудования, памятными шильдиками на кузове и эксклюзивной цветовой гаммой. Инсайдеры из Telegram-канала «Автопоток» уже выкладывали фото автомобилей. На них видно, что «Буханки» окрашены в ярко-зеленый и желтый «колоры». Это не что иное, как полиуретановый состав Raptor, отличающийся повышенной прочностью.

Что касается оснащения, то оно довольно богато. Есть багажник на крыше, тягово-сцепное устройство, лебедка и силовые бамперы. На колесах видны шины Maxxis AT 980 E. В салоне обещают кресла с белой прострочкой и противоскользящий настил пола. По технической части, конечно же, ничего не изменилось. УАЗ располагает 2,7-литровым мотором ЗМЗ−409 мощностью 112 л. с. и 5-ступенчатой «механикой».

Интересно, что заводчане намерены изготовить всего 100 юбилейных машин по цене 1 600 000 рублей каждая. Как передает издание «Российская газета», ссылаясь на собственные источники, в салонах они окажутся уже этой осенью. Видимо, есть надежда, что эксклюзив расхватают как горячие пирожки. Странный маркетинговый ход. Уж лучше бы подтягивали качество сборки.