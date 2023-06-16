УАЗ готовится начать продажи редкой и эксклюзивной «Буханки»

Фото: Telegram-канал Автопоток
Стал известно, когда в салонах дилеров появится юбилейная версия УАЗ «Буханка». Она построена на базе семиместного СГР «Комби» и приурочена к 65-летию начала выпуска модели. Интересно и то, что купить ее смогут далеко не все желающие.
Виктор Васильев

Новинка отличается набором оборудования, памятными шильдиками на кузове и эксклюзивной цветовой гаммой. Инсайдеры из Telegram-канала «Автопоток» уже выкладывали фото автомобилей. На них видно, что «Буханки» окрашены в ярко-зеленый и желтый «колоры». Это не что иное, как полиуретановый состав Raptor, отличающийся повышенной прочностью.

Что касается оснащения, то оно довольно богато. Есть багажник на крыше, тягово-сцепное устройство, лебедка и силовые бамперы. На колесах видны шины Maxxis AT 980 E. В салоне обещают кресла с белой прострочкой и противоскользящий настил пола. По технической части, конечно же, ничего не изменилось. УАЗ располагает 2,7-литровым мотором ЗМЗ−409 мощностью 112 л. с. и 5-ступенчатой «механикой».

Интересно, что заводчане намерены изготовить всего 100 юбилейных машин по цене 1 600 000 рублей каждая. Как передает издание «Российская газета», ссылаясь на собственные источники, в салонах они окажутся уже этой осенью. Видимо, есть надежда, что эксклюзив расхватают как горячие пирожки. Странный маркетинговый ход. Уж лучше бы подтягивали качество сборки.

новинки рынка, новая модель, внедорожник, бездорожье, коммерческий транспорт
16 июня 2023
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