Седан Chery Arrizo 8 прибыл к российским дилерам

Цены на новинку стартуют от 3 400 000 рублей. За эти деньги покупатели получат Arrizo 8 c 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 186 сил вкупе с «преселективом» о семи ступенях, передающим тягу на переднюю ось.

По умолчанию новинка располагает полностью диодной оптикой, парктрониками по кругу, адаптивным круиз-контролем, шестью подушками безопасности и широким спектром систем, обеспечивающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров. В частности, ассистентом при движении в заторах, функцией предупреждения о столкновении, помощником при экстренном торможении и прочей «умной» электроникой.

Панорамная крыша, дополнительные четыре «эйрбэга», системы удержания авто в полосе следования и автоматического переключения ближнего света фар на дальний и наоборот потребуют доплаты в 100 000 рублей.

А седан в эксклюзивном исполнении Ultimate SE, адресованный VIP-клиентам, попросит за себя не менее 3 550 000 рублей. Помимо максимального набора оборудования, авто похвастает уникальным оформлением интерьера и дизайнерскими «фишками», подчеркивающими элегантный образ модели.

Кстати сказать, автомобиль можно заказать не только у дилеров, но и через интернет, заглянув на официальный сайт Chery, а также присоединившись к виртуальному клубу Arrizo 8 в одноименном Телеграм-канале.