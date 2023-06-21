Демарш Bosch: немцы решили окончательно разорвать связи с Россией

Долгие годы российские предприниматели хотели вести бизнес с немцами: вложить нужно было немало, да и требования выдвигались достаточно высокие, однако партнерство обещало стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Мол, делай дело правильно и по закону — будет у тебя все хорошо.

Так годами развивались «Bosch Авто Сервисы», ставшие крупнейшей независимой сетью автомастерских в России. Однако 24 февраля 2022 года все изменилось, притом по большей части — в головах. И самое удивительное, что не в наших, как это бывало раньше, а в немецких. Рыба начала гнить в традиционном месте.

Telegram-канал Mash опубликовал крайне необычное, но в нынешних условиях весьма реалистичное обращение от минского франчайзи Bosch. Предприниматель на свою беду выполнял все требования немцев по ведению бизнеса, инвестировал не только в дорогостоящее оборудование, но и в оформление сервисного центра, а теперь вынужден снимать и, внимание, утилизировать вывески, которые купил и установил за свой счет. А иначе — суд и штраф в размере 100 000 рублей.

Письма с таким требованием пришли многим предпринимателям по всей России и Белоруссии, притом на предложение компенсировать затраты немцы ответили строгим отказом. Выход — рубль, вход обратно — пять?