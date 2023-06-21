Geely переведет все свои автомобили на метанол

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Согласно глобальному отчету Geely, одноименный холдинг и принадлежащие ему бренды к 2030 году намерены достичь полной углеродной нейтральности. Причем помимо электричества китайцы планируют перевести свои автомобили на метанол.
Мирон Горин

Справедливости ради стоит сказать, что Geely давно продвигает стратегию по защите окружающей среды, планомерно внедряя на разные рынки мира электрокары и гибридные автомобили. К слову сказать, в минувшем году продажи «зеленых» машин холдинга превысили 640 000 экземпляров, продемонстрировав рост на 100,3%. Дальше — больше.

Первый в мире «метаноловый» завод мощностью 100 000 тонн, в который инвестировала Geely, уже заработал в китайской провинции Хэнань, предотвращая выброс 160 000 тонн углерода в окружающую среду.

Помимо прочего, «Джили» и ее «дочки» стали активнее использовать экологичные материалы. К примеру, новая модель Zeekr 009, которая поставляется в Россию по каналам «серого» импорта, на 30% изготовлена из нетоксичных элементов, включая синтетическое микроволокно для обивки интерьера и прочие материалы на растительной основе. А не менее электрическая Geometry E оснащена пластиком из соломы и войлока из переработанных ПЭТ-волокон. Кстати, «Геометрия» уже засветилась на просторах Белоруссии и не исключено, что в скором времени появится и у нас.

А с потрохами принадлежащий «Джили» Volvo на новом «позеленевшем» кроссовере ЕХ90 показал, как можно применять переработанную сталь, алюминий и различное биологическое сырье. Впрочем, недавно дебютировавший усилиями китайцев гиперкроссовер Lotus Eletre, также доступный в России по параллельному импорту, и вовсе на 95% состоит из «переработки».

Между тем, в России пока перерабатывают лишь только законы и отнюдь не в пользу потребителей. А возвращаясь к автопрому, то нельзя не сказать, что у нас до сих пор нет даже собственной АКП… Хорошо, что есть хотя бы автомобили. Но опять же: китайские…

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21 июня 2023
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