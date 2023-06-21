Geely переведет все свои автомобили на метанол

Справедливости ради стоит сказать, что Geely давно продвигает стратегию по защите окружающей среды, планомерно внедряя на разные рынки мира электрокары и гибридные автомобили. К слову сказать, в минувшем году продажи «зеленых» машин холдинга превысили 640 000 экземпляров, продемонстрировав рост на 100,3%. Дальше — больше.

Первый в мире «метаноловый» завод мощностью 100 000 тонн, в который инвестировала Geely, уже заработал в китайской провинции Хэнань, предотвращая выброс 160 000 тонн углерода в окружающую среду.

Помимо прочего, «Джили» и ее «дочки» стали активнее использовать экологичные материалы. К примеру, новая модель Zeekr 009, которая поставляется в Россию по каналам «серого» импорта, на 30% изготовлена из нетоксичных элементов, включая синтетическое микроволокно для обивки интерьера и прочие материалы на растительной основе. А не менее электрическая Geometry E оснащена пластиком из соломы и войлока из переработанных ПЭТ-волокон. Кстати, «Геометрия» уже засветилась на просторах Белоруссии и не исключено, что в скором времени появится и у нас.

А с потрохами принадлежащий «Джили» Volvo на новом «позеленевшем» кроссовере ЕХ90 показал, как можно применять переработанную сталь, алюминий и различное биологическое сырье. Впрочем, недавно дебютировавший усилиями китайцев гиперкроссовер Lotus Eletre, также доступный в России по параллельному импорту, и вовсе на 95% состоит из «переработки».

Между тем, в России пока перерабатывают лишь только законы и отнюдь не в пользу потребителей. А возвращаясь к автопрому, то нельзя не сказать, что у нас до сих пор нет даже собственной АКП… Хорошо, что есть хотя бы автомобили. Но опять же: китайские…