Зачем общественники предложили ограничить цены на автомобили в России

Давно никак не напоминавший о своем существовании «Национальный союз защиты прав потребителей» внезапно ожил и вбросил в СМИ сообщение о том, что его руководство «накатало» премьер-министру Михаилу Мишустину письмо. В нем организация сетует на то, что продавцы автомобилей завышают розничные прайсы на новые легковушки, пользуясь дефицитом предложения.
Защитники потребителей предлагают властям каким-то образом жестко привязать отпускную цену на ТС, установленную заводом-изготовителем, и максимальную розничную стоимость машины. Разница между ними, по мнению общественников, не должна превышать 15%. Но механизм этой самой «привязки» не расшифровывается.
Заметим, что в старые добрые докоронавирусные времена хорошей «дилерской маржой» на розничном авторынке считалась 8-процентная «накрутка» цены со стороны автосалона. При большом предложении этот показатель падал и до 2%. С началом «коронавирусного», а затем «украинского» периодов в жизни российского авторынка у нас сформировался серьезный дефицит легковушек, который позволил торговцам автомобилями безобразно задрать цены.
Явление оказалось настолько масштабным и вопиющим, что в конце 2022 года об этом вынужден был заговорить даже Президент РФ Владимир Путин. Тогда он поручил правительству повысить доступность легковых автомобилей для россиян. О планируемых и предпринимаемых в этом направлении мерах министры должны были доложить главе государства в минувшем апреле, однако широкой публике до сих пор ничего по этому поводу не известно.
Если даже президенту не удалось заставить чиновников сделать хоть что-то реальное в этой сфере, то уж общественной организации с ее письмом гарантировано ничего «не светит». И по этой причине можно с большой долей уверенности предположить, что они рассчитывали не на какой-то практический эффект, а исключительно на медийный резонанс в пустоватом инфополе, свойственном пику периода летних отпусков.