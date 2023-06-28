Зачем общественники предложили ограничить цены на автомобили в России

Давно никак не напоминавший о своем существовании «Национальный союз защиты прав потребителей» внезапно ожил и вбросил в СМИ сообщение о том, что его руководство «накатало» премьер-министру Михаилу Мишустину письмо. В нем организация сетует на то, что продавцы автомобилей завышают розничные прайсы на новые легковушки, пользуясь дефицитом предложения.

Защитники потребителей предлагают властям каким-то образом жестко привязать отпускную цену на ТС, установленную заводом-изготовителем, и максимальную розничную стоимость машины. Разница между ними, по мнению общественников, не должна превышать 15%. Но механизм этой самой «привязки» не расшифровывается.

Заметим, что в старые добрые докоронавирусные времена хорошей «дилерской маржой» на розничном авторынке считалась 8-процентная «накрутка» цены со стороны автосалона. При большом предложении этот показатель падал и до 2%. С началом «коронавирусного», а затем «украинского» периодов в жизни российского авторынка у нас сформировался серьезный дефицит легковушек, который позволил торговцам автомобилями безобразно задрать цены.