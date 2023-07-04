Альтернатива «Ларгусу»: АВТОВАЗ выпустит минивэн на базе LADA Vesta

Разговоры о вэне от LADA начались еще больше пяти лет назад — тогда предполагалось, что за основу тольяттинцы возьмут французский Renault Dokker. В 2021-м представители АВТОВАЗа заявили, что судьба проекта под большим вопросом, и его реализация крайне маловероятна. А события февраля 2022-го и последовавший исход из России европейского партнера поставили окончательную точку в этой истории.

Но, похоже, Волжский автозавод решил реанимировать идею запуска вэна, который вполне мог бы заменить устаревший LADA Largus. Или не заменить, а просто дополнить модельную линейку, чтобы привлечь чуть другую аудиторию. Telegram-канал «Автопоток» сообщает, что проект под индексом RGH уже открыт, и автомобиль находится в работе.

Технической информации о нем практически нет: известно лишь, что основание кузова новинка позаимствует у обновленной LADA Vesta. Сроки, увы, тоже неизвестны.