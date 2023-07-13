АВТОВАЗ доработал LADA Niva Legend

АВТОВАЗ опубликовал новые прайс-листы LADA Niva Legend, согласно которым базовое исполнение «проходимца» отныне стоит 829 900 целковых, что на 8000 больше, чем раньше. Что же касается трех других версий, то за Luxe дилеры просят 914 900 рублей, за Urban — 934 900, а за Black — 943 900, что превышает прежний прайс на 42 000 «деревянных».

Что же именно сделали волжане для улучшения шумоизоляции? Укомплектовали внедорожник цельноформованным ковром пола, применили иные кожухи колесных арок, изготовленные из ворсованного материала. Кроме того, модернизировали «шумку» моторного щита, обивки порогов, и «других элементов салона», как сказано в пресс-релизе.

АВТОВАЗ утверждает, что доработанные автомобили прошли ряд испытаний в различных режимах: уровень шума и вибраций измеряли на холостых оборотах и на полном ходу, на разных типах асфальтового покрытия, на брусчатке и бездорожье, в том числе на участках с водными преградами. Эти тесты, как и лабораторные исследования, подтвердили эффективность новой шумоизоляции и подтвердили ее соответствие регламентам.