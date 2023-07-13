Почему к концу года авторынок страны скукожится на 30%

Беда нашей страны в том, что значительная часть экономических нововведений, изменений и прочих реформ делаются или в интересах узкой группы заинтересованных лиц, или по элементарному недомыслию. Причем «сын ошибок трудных» никоим образом не влияет на механизм принятия решений. Невольно вспоминается наш златоуст Виктор Степанович со своим бессмертным: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

Против кого дружим

История с утильсбором как раз из той же оперы. Казалось бы, цели введения этого сбора вполне ясны — срубить деньжат в бюджет и остановить поток «китайцев», которые прут в страну неостановимым потоком и на корню душат нашу молодую неокрепшую промышленность, взывающую к правительству о помощи.

Тут сразу возникает несколько малоприятных вопросов. Во-первых, когда же он, наконец, окрепнет-то, наш многострадальный отечественный автопром? Как такое случилось, что за 30 лет суверенного рыночного развития ему так и не удалось крепко встать на ноги… Где тот враг, которые все это время вставлял ему палки в колеса? Не защитники ли, охранители и отгородители от любых конкурентов? Во-вторых, что за птица этот отечественный автопром?

Ведь при ближайшем рассмотрении кроме АВТОВАЗа на рынке легковушек ничего более-менее российского не просматривается. Ах, виноват. Есть еще УАЗ, КамАЗ и ГАЗ. Но доля первого в общем объеме рынка не выходит за границы статистической погрешности, а два других заняты комтрансом, а не дефицитным автомобильным ширпортебом.