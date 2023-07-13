Почему к концу года авторынок страны скукожится на 30%

Беда нашей страны в том, что значительная часть экономических нововведений, изменений и прочих реформ делаются или в интересах узкой группы заинтересованных лиц, или по элементарному недомыслию. Причем «сын ошибок трудных» никоим образом не влияет на механизм принятия решений. Невольно вспоминается наш златоуст Виктор Степанович со своим бессмертным: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Против кого дружим
История с утильсбором как раз из той же оперы. Казалось бы, цели введения этого сбора вполне ясны — срубить деньжат в бюджет и остановить поток «китайцев», которые прут в страну неостановимым потоком и на корню душат нашу молодую неокрепшую промышленность, взывающую к правительству о помощи.
Тут сразу возникает несколько малоприятных вопросов. Во-первых, когда же он, наконец, окрепнет-то, наш многострадальный отечественный автопром? Как такое случилось, что за 30 лет суверенного рыночного развития ему так и не удалось крепко встать на ноги… Где тот враг, которые все это время вставлял ему палки в колеса? Не защитники ли, охранители и отгородители от любых конкурентов? Во-вторых, что за птица этот отечественный автопром?
Ведь при ближайшем рассмотрении кроме АВТОВАЗа на рынке легковушек ничего более-менее российского не просматривается. Ах, виноват. Есть еще УАЗ, КамАЗ и ГАЗ. Но доля первого в общем объеме рынка не выходит за границы статистической погрешности, а два других заняты комтрансом, а не дефицитным автомобильным ширпортебом.
То есть получается, что вся эта котовасия затеяна ради одного-единственного производителя, пусть крупного и пусть всенародно любимого. Так в отсутствие конкуренции сей производитель как выпускал тазики, так и будет продолжать их клепать до скончания веков, нимало не заботясь о повышении качества и технологичности своих машин — что, собственно, и происходило в обозримом прошлом.
В-третьих, против кого направлен этот шаг? И тут за ответом далеко ходить не надо. Китайские компании уже захватили свыше 50% рынка, и в ближайшее время спокойно оттяпают все 60%. Еще десять лет назад их изделия могли вызвать разве что смех, а теперь это — высокотехнологичные автомобили, не уступающие западным. Китайский автопром смог эволюционировать. Почему наш не смог, и ныне проигрывает Поднебесной в конкуренции за собственный домашний рынок?
Тащить и не пущать
Предлагаемое лекарство не просто бесполезно, оно откровенно вредно. Вот что говорит по этому поводу вице-президент и исполнительный директор Ассоциации РОАД Вячеслав Жигалов:
– Простое решение — оградить отечественную промышленность и дать ей возможность как-то развиваться. Но это никак не тонизирует производителя решать проблемы, из-за которых у нас низкая конкурентоспособность. Это создает иллюзию, что мы под защитой государства, и делать ничего не нужно. Самый простой способ — поднять пошлину, поднять утильсбор, ограничить, запретить, затормозить и так далее. Но проблемы — они как были 15 лет назад в отечественном автопроме, так и остаются. Они никак не решаются. Так что эта инициатива — это медвежья услуга, она абсолютно вредна для развития нашей отечественной промышленности…
Возразить эксперту сложно, особенно если сам думаешь так же. Смотришь на весь этот цирк и невольно вспоминаешь Глеба Успенского с его будочником Мымрецовым: «…Раскраденный умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впиться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, тащить, а во-вторых, не пущать; тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали». Шутки шутками, а общее падение продаж по итогам 2023 года может составить примерно 30% вместо предполагавшегося роста на 50% по сравнению с ужасающим 2022-м.
Можно ли верить Минпромторгу?
Так где же выход из этого исхода? Защитить наш автопром, считают многие эксперты, может девальвация рубля, ведь цены на импорт растут, а на ту же LADA не должны, поэтому и ставку утильсбора повышать не нужно.
– Автоматически весь импорт подорожал. В цене пока это еще не так заметно — производители сдерживают рост цен. Он в июле составил всего лишь 3–4%. Но так или иначе, к концу года это будет 20%. Если верить Минпромторгу о том, что у нас высокий уровень локализации, то девальвация рубля на ценах отечественных автомобилей не должна отразиться, — считает Вячеслав Жигалов.
Блажен, кто верует — тепло ему на свете. Но Минпромторгу вряд ли будет доверять даже блаженный. Ведь именно представители этого министерства убаюкивали нас уже полтора десятка лет, заверяя в постоянном росте локализации как автомобилей, так и автокомпонентов.
А на деле как совсем отечественные, так и собранные в РФ иномарки дорожали ровно так же, как и завезенные импортные — и во время финансового кризиса, и во время последовавшей за ним эпидемии коронавируса.
При том, что зарплаты у нас практически не растут, удар по карману водителей может быть нанесен серьезный. Вячеслав Жигалов предупреждает: «Утильсбор поднимает еще на 10% прайсы на все импортируемые автомобили. И это при том, что спрос и так находится под большим давлением: цены у нас высокие на рынке».
Пути развития отечественной автоиндустрии явно лежат не в той стороне, где панацеей от всех бед являются заградительные меры. Нужны внутренние инвестиции, которые невозможны, пока Центробанк и Минэкономразвития не уберут запретительные ставки по кредитам. А пока остается лишь надеяться, что решение о повышении утилизационного сбора еще не окончательное, и процесс самоуничтожения авторынка можно остановить.