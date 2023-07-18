Компания Sollers начала выпускать китайские пикапы под собственным брендом

Пресс-служба отечественной компании официально партнеров не называет, скрывая и название модели. Поэтому предположим, что под новым брендом мы увидим китайский JAC T6. Ведь россияне уже тесно сотрудничают с этим автопроизводителем, выпуская в Елабуге коммерческие грузовички Sollers Argo и Atlant.

Сейчас рамные пикапы JAC T6 предлагают в России с бензиновым наддувным мотором объемом 2 литра мощностью 177 л. с. Есть и турбодизель того же объема с отдачей в 136 л. с. Трансмиссия исключительно механическая. Что касается цены, то она начинается от 2 400 000 рублей.

Не исключаем, что осенью JAC уберет T6 из своего модельного ряда. И не только потому, что на его место придет «Соллерс». Напомним, что в начале июля китайцы привезли в к нам новую версию Т6 под названием T8 Pro. А устаревшую «шестерку» сбагрили «Соллерсу». Кстати, ее прайс, благодаря локальной сборке, может быть чуть ниже.

Напомним также, что ранее «Соллерс» выкупил долю «Исузу Рус» в совместном предприятии. Таким образом, компания намерена перезапустить производственную площадку и в Ульяновске.