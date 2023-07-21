АВТОВАЗ наказал трех московских дилеров за завышение цен

Под санкции попали компании «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АВТОВАЗа. Источник отметил, что в отношении всех названых продавцов применили так называемые коммерческие меры. Однако не уточняется, какие конкретно. Это могут быть не только штрафы, а, скажем, сокращение квот. При этом случаи завышения цен названы единичными.

Напомним, что массовые проверки начались в июне. Тогда же с заявлением выступил глава АВТОВАЗА Максим Соколов. Он предупредил, что к тем продавцам, что не соблюдают ценовую политику завода, станут применять различные наказания.

Позже стало известно, что ряд центров вернули «прайсы» к рекомендованным автопроизводителем, не дожидаясь возможных рестрикций. Дилеры не стали заранее устанавливать на машины дополнительные опции. А ведь как раз на них они и зарабатывали.