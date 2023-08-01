Дилеры объявили дату начала продаж внедорожника BAIC BJ40 российской сборки

Как сообщил нашим коллегам из «Российской газеты» директор бренда «Авилон Changan» Илья Петров, выдача BAIC BJ40 клиентам начнется в первой декаде августа. По его словам, сейчас автосалон ждет поступления машин с подмосковного склада — они должны прибыть в течение 7—10 дней.

Напомним, что «рамник» оснащен 2,0-литровым наддувным мотором отдачей 225 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом». Конечно же, есть полный привод и понижающая передача. Помимо серьезного внедорожного арсенала, он порадует съемными секциями крыши, которые можно легко демонтировать без специнструмента. А в салоне покупатель найдет 12-дюймовую «приборку» и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Приобрести «китайский Wrangler» можно по цене от 3 906 900 рублей. А что касается конкурентной среды, то главным оппонентом BJ40 станет крайне неоднозначный Tank 300.

К слову, в будущем производитель намерен расширить модельный ряд, предложив россиянам паркетники X55 и Х7, а также еще один «рамник» BJ60.