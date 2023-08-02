Грузовики Hyundai Porter и Kia Bongo лишат дизельных моторов

Как пишет портал Daily Car, компания направила дилерам письма о том, что Hyundai Porter и Kia Bongo с дизелями снимают с производства, и с декабря они больше не будут доступны для продажи. Кстати, Bongo на тяжелом топливе не выпускают уже с июля.

На замену приходит новая линейка силовых агрегатов, в основе которой — 2,5-литровый наддувный двигатель, работающий на сжиженном углеводородном (нефтяном) газе. По сравнению с «классикой» он обладает улучшенными мощностными характеристиками. Также этот мотор на 10% экономичнее. Ну и куда же без электромобилей? У себя на родине инновационный Porter довольно популярен — его выбирают до 2500 покупателей ежемесячно. А значит, корейцы станут расширять предложение и «зеленых» машин.

Что касается России, то у нас как раз в чести дизельные варианты. Решение корейского автопроизводителя может осложнить обслуживание грузовичков, ведь запчасти точно подорожают. Надежда остается на «Соллерс» с его Sollers Argo и на Dongfeng, в модельном ряду которого значится модель Captain-T.