Объявлена дата российской премьеры «заряженного» седана Omoda S5 GT

Новинку не стоит считать самостоятельной моделью. Это в сущности та же машина c рядом небольших внешних отличий. Из них можно перечислить изменившийся дизайн радиаторной решетки, фар и глянцево-черные колесные диски, под которыми проглядывают ярко-оранжевые суппорты. В салоне новую версию можно будет узнать по характерной прострочке красной нитью и красным же ремням безопасности.

В Китае эта модель дебютировала год назад под именем Chery Arrizo 5 GT. Именно она изображена на фото. Вместо 1,5-литрового турбомотора и вариатора ей полагался наддувный движок объемом 1,6 литра и 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями. Вероятно, та же пара окажется и под капотом российской Omoda S5 GT, а ее мощность не превысит налогово-льготных 150 л. с.

Можно ли предполагать для версии GT существенное улучшение динамики за счет смены вариатора на «робот» с двумя сцеплениями, сегодня сказать сложно. Не исключаем, что S5 GT окажется несколько быстрее 9,7 секунд до сотни обычного седана S5, но ждать от дефорсированного мотора каких-то откровений точно не стоит.