Мал кроссовер, да очень дорог: в Россию приехал компактный Toyota Raize

За Toyota Raize, сошедшую с конвейера в этом году, один из дилеров просит аж 3 990 000 рублей. Как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», кроссовер укомплектован литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 98 л. с. и 140 Нм крутящего момента. А пару ему составляет вариатор D-CVT, сочетающий гидротрансформатор, клиноременный механизм и одну планетарную передачу. Крайне сомнительный тандем за такие-то деньги, согласитесь.

В объявлении, опубликованном в сети, сказано, что прибывший в Россию Toyota Raize располагает кондиционером, датчиками давления в шинах, системой курсовой устойчивости, электрическими стеклоподъемниками. Обогревы всего и вся, столь необходимые в наших широтах, удастся найти едва ли. Ведь модель ориентирована главным образом на рынки Юго-Восточной Азии.

По своим габаритам Raize сопоставим с такими «кроссами-малышами», как Nissan Juke и Kia Soul. «Тойота» превосходит их по высоте, а вот по длине и ширине уступает. Его размеры: 3995/1695/1620 мм. Колесная база — 2525 мм, клиренс — 185 мм.