Почему к осени цены на все новые авто резко вырастут

Фото globallookpress.com
После краткосрочного укрепления курса национальной валюты на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых, рубль в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню. Понятно, что все это очень печально скажется на всех аспектах нашей жизни, в том числе и ее автомобильной составляющей. Дилеры уже прокомментировали текущее положение вещей — в ближайшее время ждите очередного повышения цен на машины.
Илья Фишер

Опрошенные коллегами из «Российской газеты» участники рынка подтвердили, что ждать хороших новостей не стоит. В начале августа уже прошло повсеместное подорожание во всех сегментах авторынка, спровоцированное низким курсом рубля и повышением утильсбора. Из-за роста цен на комплектующие по причине укрепления доллара подорожали даже модели, которые выпускаются в России. Уже не говоря об импорте.

Эксперты ждут нового витка роста цен к осени. Особенно болезненно ситуация ударит по ТС, ввозимым по параллельному импорту, поскольку в их стоимость заложены расходы на утильсбор и логистику. При этом ждать снижения прайсов на новые авто не стоит даже в случае укрепления рубля — производители уже сейчас оставляют люфт в ценообразовании с учетом волатильности курса валют, — подтвердил «РГ» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

В свою очередь в ГК «Автодом» отмечают, что запасы моделей европейских брендов на данный момент заканчиваются. Остатков хватит примерно до осени. А вследствие колебания курсов валют автомобили из следующих поставок вырастут в цене на 15—20%.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, санкции
16 августа 2023
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