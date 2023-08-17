Надышаться перед смертью: в Россию завезли рекордное число машин из Японии

В середине июля стало известно о том, что Япония запрещает с 9 августа экспортировать в Россию электромобили, «гибриды», а также машины с традиционными ДВС объемом более 1,9 литра. И тогда импортеры праворульных «бэушек» в попытках успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда мгновенно увеличили масштабы своих закупок на автоаукционах островного государства.

Согласно свежим данным японского Минфина, в июле в Россию из Японии вывезли на 53% больше машин, чем в среднем за месяц текущего года. К нам отправились 33 192 автомобиля при среднемесячном уровне в 21 600 ед. Причем львиная доля из них, а именно 32 116 ед., относятся к категории легковых авто. Для справки: в июле 2022-го было на 84% меньше.

Интересно также, что на фоне всплеска поставок автомобилей в Россию японский Минфин зафиксировал по итогам прошлого месяца резкое — на 44,4% — падение объемов экспорта в нашу страну запчастей и комплектующих для автотранспорта.