Iran Khodro привезет в Россию кроссовер Rira и задерет цены на Tara

Представленный на MIMS седан Tara несколько отличается от тех, что красуются в шоу-румах дилеров. Как минимум у него иное, более современное оформление радиаторной решетки. То ли иранцы выкатили посвежевшую версию — например, машину нового модельного года — то ли просто максимальную комплектацию, располагающую более симпатичным «грилем». Как бы то ни было, у россиян будет возможность приобрести такой автомобиль.

Но, правда, по куда более высокой цене. Сейчас автосалоны «раздают» остатки четырехдверок из первой партии, и за них просят от 1,6 млн. рублей без учета всевозможных спецпредложений. Следующие же машины поступят в продажу по стартовому прайсу около 2 млн. рублей. Комплектаций будет три, модификации — как с механической коробкой передач, так и с «автоматом».

Помимо Tara, иранцы планируют в обозримом будущем привезти к нам еще несколько моделей. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил представитель Iran Khodro, «уже зарегистрированы» Dena+ и Soren. А сейчас оформляются и другие машины, в числе которых компактный кроссовер Rira. Его должны явить российской публике в 2024 году.

К слову, портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с Iran Khodro Tara. Узнать подробнее об этой машине можно здесь.