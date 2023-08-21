В России появятся суперсовременные автомобильные двигатели собственного производства

По словам г-на Щербакова, линейка будет представлена тремя моделями: обычной, «три в одном» и «шесть в одном». Как это понимать, ньюсмейкер не сообщил, сославшись на желание преподнести сюрприз.

Портал «АвтоВзгляд», немного изучив историю вопроса, считает, что вероятнее всего речь идет о линейке южнокорейских жидкостных электромоторов мощностью до 140 кВт, техническую документацию и права на производство которых в относительно недалеком прошлом приобрела российская компания. Это действительно чрезвычайно компактные для своих характеристик двигатели. Что и может означать расшифровку таинственных «три в одном» и «шесть в одном».

Сегодня «Автотор» занят разработкой собственных оригинальных редукторов и другого электрооборудования. Но уже сейчас завод готов локализовать до 70% комплектующих для электропривода. Ожидается, что первым электромобилем станет квадроцикл L7, премьера которого готовится в сентябре. А дальше россияне намерены оснастить собственными агрегатами электроседан BAIC U5, сборку которого собираются начать в Калининграде, и одну из моделей Kaiyi.

Кстати, по словам г-на Щербакова, масса передового мотора составит 70 кг — против 150—200 кг массы обычного ДВС. Сегодня предприятие уже готовит к запуску линию автоматической сборки силовых агрегатов проектной мощности до 120 000 единиц в год.