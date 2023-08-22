АВТОВАЗ рассказал о планах до 2025 года

Уже в следующем году у дилеров появится электромобиль e-Largus. Представители компании говорят, что эта машина самая высоколокализованная среди всех отечественных электрокаров. Вероятно, они забыли, что в основе «Ларгуса» — автомобиль Dacia.

В этом же году намечен старт производства новых моделей с партнерами из «дружественного государства». Скорее всего, речь идет о китайских кроссоверах FAW у которых будут заменены шильдики.

Затем свет увидят «ЛАДА Искра» (Granta 2) и «Аура» (удлиненная «Веста»). Последняя предназначена для госчиновников. Потому, скорее всего, успех продаж «Ауры» будет зависеть от госзаказа.

В 2025 году появится некий городской кроссовер на базе «Весты» и начнется производство машин на газомоторном топливе (Vesta CNG и Largus CNG). Пожелаем заводу воплотить все задуманное в жизнь.