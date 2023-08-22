LADA Niva с новым мотором появится в 2024 году

Как передает паблик Avtograd News, серийный выпуск знаменитого внедорожника с новым «сердцем» начнется в 2024 году. Хотя ранее говорилось про 2023-ий. Доводкой занимается спортивное отделение автопроизводителя — LADA Sport.

Ожидается, что Niva получит два двигателя — на 90 л. с и 122 л. с. Первый представляет собой 16-клапанник объемом 1,6 литра, мощность которого после модернизации увеличилась до 90 «лошадей», а крутящий момент подрос до 143 Н⋅м. Второй — 1,8-литровый агрегат ВАЗ−21179 мы знаем по LADA Vesta.

По информации инсайдеров, сейчас 90-сильная «Нива» проходит серию испытаний на полигоне вблизи села Сосновка под Самарой.

Напомним, что просто так поставить движок от переднеприводного семейства в морально устаревшую конструкцию невозможно. Для этого требуется серьезная перекомпоновка моторного отсека, а еще под возросшую мощность должна быть перенастроена ходовая часть. Видимо, всем этим конструкторы с испытателями сейчас и занимаются.