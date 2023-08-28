В Сети «засветились» фотографии обновленного седана Kia K5

Корейский ресурс Top-Rider опубликовал изображения камуфлированного Kia К5, прошедшего обновление. Фото сделаны на ночном шоссе вблизи одного из научно-исследовательских центров Hyundai-Kia. Пленка, обтягивающая кузов машины, прячет многие мелкие детали. Но фары автомобиля она скрыть не может. Благодаря этому обстоятельству мы можем составить представление о новом дизайне головной и кормовой оптики модели.

Можно предположить, что подстать им изменились и «морда», и корма машины. Было бы странно впоследствии не обнаружить и реновацию радиаторной решетки. В целом же корейские автоэксперты, комментируя опубликованные шпионские фото, не ждут от рестайлингового сдана по-настоящему нового дизайна экстерьера.

Что касается салона, то у обновленного К5 он, скорее всего, будет выполнен в стиле флагманской модели бренда — большого К8. В России его официальные продажи так и не начались из-за сворачивания деятельности марки в нашей стране. Однако мы все видели картинки его интерьера — со «сдвоенным» монитором приборной доски и мультимедийной системы, лаконичной «полоской» блока управления климат-контролем и шайбой селектора трансмиссии. У К5, по-видимому, будет так же.

В плане техники, с Kia К5 скорее всего не произойдет серьезных изменений. Разве что может увеличиться емкость батареи его гибридной версии. О сроках появления рестайлингового К5 на данный момент ничего не известно. Ожидается, что его представят не ранее весны 2024 года в Южной Корее. А в Европу и США модель приедет, в лучшем случае, к концу 2024 года.