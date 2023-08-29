Ни у кого такого нет: россиянам предложили дорогой Haval Xialong Max

Силовых агрегата, как уже было сказано, три. Под капотом ДВС мощностью 116 л. с, несвязанный напрямую с колесами. А крутить-вертеть выпало парочке электромоторов: первый отвечает за переднюю ось, второй доставляет крутящий момент на заднюю. Совокупная отдача достигает 279 л. с. и 585 Нм.

Внешне машина выглядит стандартно по меркам сегмента — изящная заглушка вместо радиаторной решетки, дерзкие V-образные фары и бамперы, венчают образ спойлер и дополнительный стоп-сигнал. Общие габариты 4758x1895x1725 мм при колесной базе 2800 мм. Внутри работает пропорция «3x12,3 дюйма» — приборная панель, центральный тачскрин управления и развлекательный экран переднего пассажира.

При движении на электротяге с батареей емкостью 19,3 кВт/ч ресурс хода находится в пределах 105 км. А при подключении в качестве генератора ДВС доходит до 1000 км. Заявленный расход углеводородного топлива — 5,3 л/100 км.

Ранее, кстати, были сообщения, что Xiaolong Max, а также менее мощный и чуть более компактный обычный Xiaolong, подтверждены для рынка Казахстана на 2024 год. Но вот их российские перспективы весьма туманны.