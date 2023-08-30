Если сами не смогли: турки наладили выпуск комплектующих для LADA Vesta

Фото «Джошкуноз Алабуга».
Компания «Джошкуноз Алабуга», входящая в крупный турецкий холдинг Coskunoz, наладила в Татарстане производство деталей подвески. Пока их основным покупателем остается АВТОВАЗ, но в планах производителя расширение списка потребителей и ассортимента продукции. Турки намерены стать поставщиками и других российских автостроителей, в том числе с иностранным участием.
Илья Фишер

Активность туркоподданных в особой экономической зоне «Алабуга» подтвердил Фонд развития промышленности, который и кредитовал новое предприятие. В июне «Джошкуноз Алабуга» уже поставила АВТОВАЗУ первую партию деталей подвески для LADA Vesta. В ближайших планах запуск линии по выпуску аналогичных компонентов для «Гранты».

Инвестиции в проект составили более миллиарда рублей. Оборудование «Джошкуноз Алабуга» позволяет изготавливать цельноштампованные и составные металлические детали подвески и мостов. Производство локализовано в России на 100%, а его мощность составляет 14 млн. единиц в год.

Турки присутствуют в России уже 10 лет и успешно поставляют комплектующие для легковых и грузопассажирских автомобилей. Среди их клиентов были Ford Sollers, Mercedes-Benz, КамАЗ, «ПСМА Рус», Volkswagen и даже люксовый Aurus.

производители, производство, запчасти, комплектующие
30 августа 2023
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