Если сами не смогли: турки наладили выпуск комплектующих для LADA Vesta

Активность туркоподданных в особой экономической зоне «Алабуга» подтвердил Фонд развития промышленности, который и кредитовал новое предприятие. В июне «Джошкуноз Алабуга» уже поставила АВТОВАЗУ первую партию деталей подвески для LADA Vesta. В ближайших планах запуск линии по выпуску аналогичных компонентов для «Гранты».

Инвестиции в проект составили более миллиарда рублей. Оборудование «Джошкуноз Алабуга» позволяет изготавливать цельноштампованные и составные металлические детали подвески и мостов. Производство локализовано в России на 100%, а его мощность составляет 14 млн. единиц в год.

Турки присутствуют в России уже 10 лет и успешно поставляют комплектующие для легковых и грузопассажирских автомобилей. Среди их клиентов были Ford Sollers, Mercedes-Benz, КамАЗ, «ПСМА Рус», Volkswagen и даже люксовый Aurus.