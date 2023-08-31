Jaecoo раскрыла комплектации кроссовера J7 для российского рынка

Фото: Jaecoo
Бренд Jaecoo раскрыл информацию о технических характеристиках Jaecoo J7, который выйдет на российский рынок в сентябре. Кроссовер получит 1,6-литровую «бензинку» мощностью 186 л. с. и 7-ступенчатый «робот». Привод — либо передний, либо полный. Что же до комплектаций, то их будет четыре: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.
Максим Строкер

Базовая Lifestyle подразумевает 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику, систему бесключевого доступа, электропривод двери багажника. Приборная доска — 10,25-дюймовый монитор. Мультимедиа-комплекс представлен тачскрином диагональю 13,2 дюйма. В более дорогих комплектациях — Ultimate и Supreme — он увеличен до 14,8 дюйма.

Водительское кресло у кроссовера — с электрорегулировками в шести направлениях и поясничным подпором. Все сиденья оснащены обогревом — так же, как и лобовое стекло с форсунками омывателя. Из прочих опций простейшей версии можно выделить круиз-контроль, систему start-stop, беспроводную зарядку для смартфонов, двухзонный климат-контроль и аудиосистему с шестью динамиками.

Комплектации Lifestyle и Ultimate — переднеприводные. Оснащение Active отличается от базового Lifestyle лишь наличием трансмиссии 4х4.

Остается лишь добавить, что российские цены Jaecoo J7 станут известны ближе к старту продаж.

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31 августа 2023
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