Китайцы запретили «Автотору» продавать в России грузовики под маркой JMC

По информации телеграм-канала No Limits, из-за опасений попасть под косвенные санкции США, Евросоюза и Японии за сотрудничество с россиянами китайская сторона потребовала остановить в нашей стране продажи автомобилей под оригинальным брендом JMC. Итогом чего стала рассылка «Автотора» дилерам с просьбой оперативно убрать всю информацию о машинах с сайтов, а также свернуть маркетинговую активность.

Сообщается, что в ближайшие месяцы российская компания займется ребрендингом марки JMC. Иначе говоря, автомобили будут продавать под другим названием. Сегодня на заводе в Калининградской области гамма выпускаемых моделей JMC включает пикап Vigus и два разнотоннажных бескапотных грузовичка — модели Carryng и Conquer.

Кстати, на официальном сайте «Автотора» марки JMC в числе прочей продукции мы не обнаружили. Демарш китайцев настораживает. Что это, новый тренд или единичная ситуация с отдельным брендом, сегодня понять сложно. Раньше китайцы санкций не боялись. Но, быть может, причиной переполоха стали интересы Ford, которому, по некоторым данным, принадлежит 32% JMC.

А между тем, на заводе в Калининграде сегодня началось производство новых моделей китайского бренда Kaiyi — кроссоверов Х3 и X3 Pro. Они составят компанию седану Kaiyi E5, сборка которого стартовала ранее.