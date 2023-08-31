Китайцы запретили «Автотору» продавать в России грузовики под маркой JMC

Фото: JMC
У калининградской компании проблема: холдингу придется срочно заняться ребрендингом — китайские партнеры, опасаясь санкций со стороны Запада, запретили «Автотору» продавать грузовые автомобили марки JMC (Jiangling Motors Corporation) под оригинальным названием. Машины встали на конвейер этим летом.
Илья Фишер

По информации телеграм-канала No Limits, из-за опасений попасть под косвенные санкции США, Евросоюза и Японии за сотрудничество с россиянами китайская сторона потребовала остановить в нашей стране продажи автомобилей под оригинальным брендом JMC. Итогом чего стала рассылка «Автотора» дилерам с просьбой оперативно убрать всю информацию о машинах с сайтов, а также свернуть маркетинговую активность.

Сообщается, что в ближайшие месяцы российская компания займется ребрендингом марки JMC. Иначе говоря, автомобили будут продавать под другим названием. Сегодня на заводе в Калининградской области гамма выпускаемых моделей JMC включает пикап Vigus и два разнотоннажных бескапотных грузовичка — модели Carryng и Conquer.

Кстати, на официальном сайте «Автотора» марки JMC в числе прочей продукции мы не обнаружили. Демарш китайцев настораживает. Что это, новый тренд или единичная ситуация с отдельным брендом, сегодня понять сложно. Раньше китайцы санкций не боялись. Но, быть может, причиной переполоха стали интересы Ford, которому, по некоторым данным, принадлежит 32% JMC.

А между тем, на заводе в Калининграде сегодня началось производство новых моделей китайского бренда Kaiyi — кроссоверов Х3 и X3 Pro. Они составят компанию седану Kaiyi E5, сборка которого стартовала ранее.

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31 августа 2023
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