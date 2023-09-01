Dongfeng ищет покупателей нового коммерческого фургона

Международное мотор-шоу Comtrans−2023 стартует в столичном «Экспоцентре» на Красной Пресне 5 сентября. На одном из уличных стендов — №26 — можно будет познакомиться с конкурентными преимуществами коммерческого фургона Dongfeng K33—561. А заодно здесь же рассмотрят заявки на дилерство.

Новинка представляет собой универсальный автомобиль, доступный к заказу в различных модификациях: от пассажирской версии до машин социального и специального назначения. Переднеприводный цельнометаллический фургон с трехместной кабиной оснащается 2,3-литровым дизельным агрегатом М9Т−600 экологического класса «Евро−6» мощностью 136 л. с., работающим в сочетании с механической 6-ступенчатой трансмиссией.

Грузовой отсек объемом 11,68 м3 позволяет осуществлять загрузку через боковую сдвижную и задние расширенные двери с углом открытия 270 градусов.