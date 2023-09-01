Китайска компания Li Auto завалит Россию гибридами

Meilin Auto работает на российском рынке с прошлого года и предлагает полную линейку моделей бренда Li Auto. Это кроссоверы One, L7, L8 и L9. Все машины представляют собой плагин-гибриды, то есть бензиновый мотор здесь используется как генератор для подзарядки тяговой батареи в движении. На все авто дается пятилетняя гарантия.

Недавно коммерсанты представили IT-платформу для владельцев инновационных «железных коней». С ее помощью граждане получат доступ к переведенным на русский язык руководствам пользователя и сертифицированному сервисному обслуживанию. Кроме того, «софт» поддерживает и социальные функции. Владельцы гибридов Li Auto могут общаться друг с другом, делиться фотографиями и видео по всему миру, включая Россию и Китай.

Кроме того, для нормального функционирования сервисных центров уже сформирован крупный склад запчастей, что позволит сократить время ожидания деталей с двух месяцев до одной недели. Начнет функционировать и «горячая» линия поддержки клиентов.