Китайска компания Li Auto завалит Россию гибридами

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Российско-китайская компания Meilin Auto создает в нашей стране сеть дилерских центров, где станут продавать электромобили марки Li Auto. Первый салон откроется в Сколково. Коммерсанты также возьмут на себя сервисную поддержку и поставку запчастей.
Виктор Васильев

Meilin Auto работает на российском рынке с прошлого года и предлагает полную линейку моделей бренда Li Auto. Это кроссоверы One, L7, L8 и L9. Все машины представляют собой плагин-гибриды, то есть бензиновый мотор здесь используется как генератор для подзарядки тяговой батареи в движении. На все авто дается пятилетняя гарантия.

Недавно коммерсанты представили IT-платформу для владельцев инновационных «железных коней». С ее помощью граждане получат доступ к переведенным на русский язык руководствам пользователя и сертифицированному сервисному обслуживанию. Кроме того, «софт» поддерживает и социальные функции. Владельцы гибридов Li Auto могут общаться друг с другом, делиться фотографиями и видео по всему миру, включая Россию и Китай.

Кроме того, для нормального функционирования сервисных центров уже сформирован крупный склад запчастей, что позволит сократить время ожидания деталей с двух месяцев до одной недели. Начнет функционировать и «горячая» линия поддержки клиентов.

дилеры, автосервис, гибриды, техническое обслуживание, китайские авто, электромобили
1 сентября 2023
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