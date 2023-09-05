На выставке Comtrans−2023 представили давно обещанный «Соболь NN» с полным приводом

Фургон будут выпускать в двух комплектациях: All-road с минимальным изменением внешнего вида и Off-road с расширенным пакетом оборудования, куда войдут силовые бампера с креплением под лебедку, шноркель, дополнительная защита элементов трансмиссии и грязевые шины.

В базовом оснащении внедорожника независимая передняя подвеска, блокировки межколесных дифференциалов с понижающей передачей, а также новая раздаточная коробка с электронным управлением и увеличенным передаточным числом демультипликатора. Агрегат способен переваривать значительный крутящий момент — более 400 Нм.

В движение фургон приводит 2,5-литровый 150-сильный дизель, агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой». Габариты полноприводной версии от базового варианта не отличаются (5110х2068х2445 мм при колесной базе 3005 мм), хотя визуально машина кажется выше стандартного фургона.

Выставочный экземпляр щеголял на стенде кастомной камуфляжной окраской, съемным экспедиционным багажником, сдвижным тентом и мощной опциональной лебедкой.