Свечи зажигания Bosch будут выпускаться в России под новым брендом

Фото производителя
Российское предприятие «Энгельс Свечи зажигания», которое раньше было известно как «Роберт Бош Саратов», представляет новый товарный знак для премиальной линейки свечей для двигателя — Meteor. Прежде они выпускались под брендом Bosch.
Виктор Васильев

Ассортимент производитель обещает богатый. Под маркой Meteor можно будет приобрести расходники, в которых применяются специальные сплавы на основе никеля, а также драгоценных металлов — платиновые и иридиевые составы. Все они значительно увеличивают срок службы изделий.

Будут и многоэлектродные свечи, пользующиеся спросом у владельцев премиальных автомобилей. Считается, что у таких деталей факел распыла равномернее.

Что касается качества продукции, то оно, как и прежде, будет обеспечено благодаря сохранению высоких стандартов производства концерна Bosch. Кстати, завод также продолжает производить продукцию среднего ценового сегмента под товарным знаком ЭЗ.

Напомним, что смена бренда была условием сделки по приобретению российских активов немецкого концерна в Энгельсе многопрофильным холдингом S8 Capital. Для российских водителей ребрендинг, по сути, ничего не изменит: им предложат привычный товар, но под другим лейблом.

двигатель, производители, кризис, производство, ДВС, запчасти
5 сентября 2023
535

Опрос

Знаете ли вы о бесплатных программах помощи на дорогах от автопроизводителей?