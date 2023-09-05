Свечи зажигания Bosch будут выпускаться в России под новым брендом

Ассортимент производитель обещает богатый. Под маркой Meteor можно будет приобрести расходники, в которых применяются специальные сплавы на основе никеля, а также драгоценных металлов — платиновые и иридиевые составы. Все они значительно увеличивают срок службы изделий.

Будут и многоэлектродные свечи, пользующиеся спросом у владельцев премиальных автомобилей. Считается, что у таких деталей факел распыла равномернее.

Что касается качества продукции, то оно, как и прежде, будет обеспечено благодаря сохранению высоких стандартов производства концерна Bosch. Кстати, завод также продолжает производить продукцию среднего ценового сегмента под товарным знаком ЭЗ.

Напомним, что смена бренда была условием сделки по приобретению российских активов немецкого концерна в Энгельсе многопрофильным холдингом S8 Capital. Для российских водителей ребрендинг, по сути, ничего не изменит: им предложат привычный товар, но под другим лейблом.