Роскошный кроссовер Toyota Century поступил в продажу

Кроссовер Toyota Century получил консервативный «квадратный» дизайн кузова. Его массивнейшая решетка радиатора украшена не привычным тойотовским логотипом, а стилизованным профилем птицы Феникс. Такие же «барельефы» расположились и на ступицах колесных дисков. Габариты новинки 5205х1990х1805 мм. Колесная база — 2950 мм. Снаряженный вес — 2570 кг. Салон — четырехместный, причем для главных его обитателей предназначены два кресла-трона (раскладывающиеся в лежачее положение) во втором ряду.

Технические характеристики широкоэкранной развлекательной системы, встроенной в центральную панель, не афишируются. На фото интерьера можно видеть цифровую приборную доску, как физические, так и сенсорные кнопки управления, большую центральную консоль с обычным рычагом переключения передач, кожаную обивку, панорамный люк в крыше и разнообразные дизайнерские штришки, призванные создать ощущение роскоши.