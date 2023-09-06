Роскошный кроссовер Toyota Century поступил в продажу

Кроссовер Toyota Century получил консервативный «квадратный» дизайн кузова. Его массивнейшая решетка радиатора украшена не привычным тойотовским логотипом, а стилизованным профилем птицы Феникс. Такие же «барельефы» расположились и на ступицах колесных дисков. Габариты новинки 5205х1990х1805 мм. Колесная база — 2950 мм. Снаряженный вес — 2570 кг. Салон — четырехместный, причем для главных его обитателей предназначены два кресла-трона (раскладывающиеся в лежачее положение) во втором ряду.
Технические характеристики широкоэкранной развлекательной системы, встроенной в центральную панель, не афишируются. На фото интерьера можно видеть цифровую приборную доску, как физические, так и сенсорные кнопки управления, большую центральную консоль с обычным рычагом переключения передач, кожаную обивку, панорамный люк в крыше и разнообразные дизайнерские штришки, призванные создать ощущение роскоши.
В движение машину проводит гибридная силовая установка, включающая 3,5-литровый V6, работающий в паре с электрической бесступенчатой коробкой передач. Мощность силовых агрегатов производителем не указывается. Видимо, в подражание Rolls-Royce, который предпочитает не утомлять своих клиентов подобными техническими мелочами. Привод у Century полный. Есть система подруливания колес задней оси.
Toyota Century может проехать на электротяге до 69 км. Полная зарядка ее аккумулятора от бытовой электросети занимает 3,5 часа. Модель уже продается на домашнем рынке, где цены начинаются с 25 000 000 иен (порядка 16,5 млн. рублей). Ежемесячно на заводе в японском городе Тахара будет производиться не более 30 кроссоверов.