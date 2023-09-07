Jaecoo раскрыла даты начала российских продаж кроссоверов J7 и J8

Так, на Jaecoo J7 российские дилеры начнут принимать заказы 28 сентября. В этот день китайцы проведут в Москве и официальную премьеру новинки, в ходе которой раскроют ее цену. Все же остальное уже известно: кроссовер предложат со 186-сильным мотором, семиступенчатым «роботом», передним и полным приводом. А о комплектациях портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.

Что же касается старшего Jaecoo J8, то он, по данным агентства «Автостат», приедет в Россию в ноябре. В основе этой модели лежит Chery Tiggo 9 — его в обозримом будущем, кстати, тоже представят в нашей стране. А вот силовые агрегаты пока под вопросом. Не исключено, что «восьмерка» получит двухлитровый двигатель на 254 или 261 л. с., семиступенчатый «робот» или восьмидиапазонный «автомат». Привод также может быть и передним, и полным.

Напомним, что «Джейку» (именно так, с ударением на последний слог произносится название) — один из многочисленных суббрендов компании Chery. В России автомобили этой марки планируют реализовывать через совмещенную дилерскую сеть Omoda и Jaecoo.