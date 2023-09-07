В Россию стали завозить почти в три раза меньше праворульных автомобилей

«Владивостокской таможней оформлено автомобилей физических лиц для личного пользования: за 11 июля−8 августа — почти 30 000 штук, за 9 августа−6 сентября — менее 12 000 штук», — такие данные распространила пресс-служба ведомства. Падение экспорта связывают с введением Японией запрета на поставки в нашу страну машин с рабочим объемом двигателя выше 1,9 литра, а также любых «гибридов» и электротранспорта. Эта санкция, напомним, заработала с 9 августа 2023 года.

Перед вступлением ограничения в силу отмечался рост поставок «праворулек» в Россию. Физлица и бизнесмены пытались успеть «затариться» недорогими подержанными авто до начала действия запрета. Данные владивостокских таможенников подтверждают, что 9 августа стало переломным моментом с точки зрения масштабов этого явления. За неделю 2—8 августа для личного пользования было ввезено 7200 машин из Японии. А на следующей неделе, то есть 9—15 августа, эта цифра резко упала до 4100 автомобилей.