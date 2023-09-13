Бренд Evolute прирос пятой моделью — электровэном i-VAN

«Новейшая» и «инновационнейшая» машина при ближайшем рассмотрении — древность древняя, поскольку и кузов ее, и платформа позаимствованы (с доработками и модернизациями, понятное дело) от Mitsubishi Space Gear из прошлого века (длинна авто — 5135 мм, колесная база — 3000 мм). Да и несвежее шасси — все от тех же японцев.

Тем не менее, производитель настаивает, что «новинка отлично подойдет для использования в корпоративных и коммерческих целях, а также для повседневного передвижения по городу всей семьей или большой компанией». К другим плюсам «эволютовцы» линейное управление тягой и мощностью (122 л. с. и 300 Нм крутящего момента), а так же отличную управляемость. Плюс «приличный» запас хода в 400 км, которые в условиях зимней эксплуатации мгновенно превращаются максимум в 200—250 км.