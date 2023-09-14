Обреченные на провал: в Россию привезли китайский внедорожник KYC F3

Наши коллеги из «Российской газеты» обнаружили объявление о продаже крайне спорного пикапа KYC F3 — продукта коммерческого подразделения хорошо известной в нашей стране марки Changan. Некоторое время назад дилеры привезли по «серой» схеме ряд фургонов этого бренда, а теперь нашим покупателям предложили и грузовичок.

За автомобиль 2023 года выпуска с «чистым» одометром продавец просит 2 299 000 рублей. Немало, учитывая, что оснащение у пикапа довольно бедное. Взять хотя бы силовую пару: слабенький 1,6-литровый движок на 122 силы и пятиступенчатая «механика». Привод при этом задний. А расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 9 л на 100 км.

Конечно, если взглянуть на результаты продаж новых автомобилей в России, то можно увидеть, что пикапы последние месяцы стремительно растут. Скажем, за январь-июль текущего года наши сограждане купили больше грузовичков, чем за весь 2022-й. Но их доля все еще ничтожна — такие машины в Необъятной не нужны. Впрочем, и на крайне сомнительный KYC F3 наверняка найдется покупатель…