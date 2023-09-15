Опубликованы официальные изображения гибридной версии седана Voyah Zhuiguang

Габариты Zhuiguang в варианте PHEV совпадают с «электромобильными»: 5088х1970х1515 мм, колесная база — 3000 мм. Гибридная силовая установка новинки состоит из бензинового полуторалитрового турбомотора мощностью 134 л. с. и двух электродвигателей на передней и задней осях. Впереди — 177 л. с., сзади — 218 «лошадок». Литиевая аккумуляторная батарея емкостью 43 кВтч обеспечивает запас хода на электрической энергии на уровне 262 км. Общий запас хода — 1227 км при полном топливном баке и максимальном заряде «батарейки».

На данный момент интерьер Zhuiguang PHEV не афишируется. Китайские источники предполагают, что он не будет принципиально отличаться от внутреннего оформления версии Zhuiguang EV. Цены новинки пока также не известны. Напомним, что в Китае «электричка» Voyah Zhuiguang стоит 322 900–385 900 юаней (4,3—5,2 млн. рублей).