АВТОВАЗ запутался в ценах на Largus, «Авилон» — в автозаводах, а Sollers — в пикапах: итоги недели

На этой неделе ульяновцы перезапустили площадку во Владивостоке, где раньше выпускались «Мазды». Там они наладили производство пикапов JAC T6, которые намерены продавать под собственным брендом. А до конца года «Соллерс» оживит и другое предприятие — Isuzu в Ульяновске. Но тут пока без подробностей.

Что же до «китайцев», то они на этой недели были очень активными: запусков и анонсов реально много. Начнем с тех, что наиболее актуальны и доступны. Калининградский «Автотор» открыл продажи среднеразмерного кроссовера BAIC X55. Условный конкурент Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail и иже с ними предлагается по цене от 2,8 млн. рублей. Оснащение небедное, а вот к силовым агрегатам возникают вопросы.

Есть, кстати, хорошие новости и для семейных людей: на этой неделе у российских дилеров появились сразу два семиместных кроссовера. Да, китайских. Но зато с нормальной гарантией, запчастями и прочими благами официальных продаж. В числе новичков — удлиненная версия Jetour X90 Plus и перезапущенный Dongfeng 580. Первый оценили в 3 900 000 целковых, второй — в 2 800 000.

Но и это еще не все. Об остальных «поднебесных» новинках — в том числе бюджетных и электрических — смотрите в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.