АВТОВАЗ запутался в ценах на Largus, «Авилон» — в автозаводах, а Sollers — в пикапах: итоги недели

Начнем с родной «Лады». Производство «Ларгусов» возобновилось еще в середине августа, теперь же они начали поступать в шоу-румы дилеров. За несколько дней до старта продаж АВТОВАЗ предусмотрительно убрал прайс-листы модели со своего официального сайта — мол, спрашивайте в автосалонах. Спросили: выяснилось, что меньше чем за 2 млн. рублей рабочую лошадку, сборка которой скоро «переедет» в Ижевск, нынче не купить.
А пока «Ларгус» переносится в Удмуртию, мы с вами отправляемся в Ленинградскую область — на завод Hyundai. По информации инсайдеров, предприятие, которое вот уже полтора года находится в простое, совсем скоро сменит хозяина. Якобы его покупает дилерский холдинг «Авилон». Только вот непонятно зачем. Наверняка новый владелец пойдет по китайскому пути — как, например, Sollers.
На этой неделе ульяновцы перезапустили площадку во Владивостоке, где раньше выпускались «Мазды». Там они наладили производство пикапов JAC T6, которые намерены продавать под собственным брендом. А до конца года «Соллерс» оживит и другое предприятие — Isuzu в Ульяновске. Но тут пока без подробностей.
Что же до «китайцев», то они на этой недели были очень активными: запусков и анонсов реально много. Начнем с тех, что наиболее актуальны и доступны. Калининградский «Автотор» открыл продажи среднеразмерного кроссовера BAIC X55. Условный конкурент Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail и иже с ними предлагается по цене от 2,8 млн. рублей. Оснащение небедное, а вот к силовым агрегатам возникают вопросы.
Есть, кстати, хорошие новости и для семейных людей: на этой неделе у российских дилеров появились сразу два семиместных кроссовера. Да, китайских. Но зато с нормальной гарантией, запчастями и прочими благами официальных продаж. В числе новичков — удлиненная версия Jetour X90 Plus и перезапущенный Dongfeng 580. Первый оценили в 3 900 000 целковых, второй — в 2 800 000.
Но и это еще не все. Об остальных «поднебесных» новинках — в том числе бюджетных и электрических — смотрите в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.