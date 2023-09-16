АВТОВАЗ запутался в ценах на Largus, «Авилон» — в автозаводах, а Sollers — в пикапах: итоги недели

Фото: LADA
Пока АВТОВАЗ игнорирует жадность дилеров, предлагающих последние LADA Largus за 2 млн. рублей, Sollers перезапускает площадки, брошенные японскими Mazda и Isuzu, а «Авилон» покупает питерский завод Hyundai. Зачем? Чтобы, вероятно, загрузить его «китайцами», которых, кстати, за последнюю неделю стало на отечественном рынке больше: среднеразмерный BAIC X55, семиместные Jetour X90 Plus и Dongfeng 580, электрический Evolute i-VAN… А подробнее о главных событиях минувших дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Начнем с родной «Лады». Производство «Ларгусов» возобновилось еще в середине августа, теперь же они начали поступать в шоу-румы дилеров. За несколько дней до старта продаж АВТОВАЗ предусмотрительно убрал прайс-листы модели со своего официального сайта — мол, спрашивайте в автосалонах. Спросили: выяснилось, что меньше чем за 2 млн. рублей рабочую лошадку, сборка которой скоро «переедет» в Ижевск, нынче не купить.

А пока «Ларгус» переносится в Удмуртию, мы с вами отправляемся в Ленинградскую область — на завод Hyundai. По информации инсайдеров, предприятие, которое вот уже полтора года находится в простое, совсем скоро сменит хозяина. Якобы его покупает дилерский холдинг «Авилон». Только вот непонятно зачем. Наверняка новый владелец пойдет по китайскому пути — как, например, Sollers.

На этой неделе ульяновцы перезапустили площадку во Владивостоке, где раньше выпускались «Мазды». Там они наладили производство пикапов JAC T6, которые намерены продавать под собственным брендом. А до конца года «Соллерс» оживит и другое предприятие — Isuzu в Ульяновске. Но тут пока без подробностей.

Что же до «китайцев», то они на этой недели были очень активными: запусков и анонсов реально много. Начнем с тех, что наиболее актуальны и доступны. Калининградский «Автотор» открыл продажи среднеразмерного кроссовера BAIC X55. Условный конкурент Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail и иже с ними предлагается по цене от 2,8 млн. рублей. Оснащение небедное, а вот к силовым агрегатам возникают вопросы.

Есть, кстати, хорошие новости и для семейных людей: на этой неделе у российских дилеров появились сразу два семиместных кроссовера. Да, китайских. Но зато с нормальной гарантией, запчастями и прочими благами официальных продаж. В числе новичков — удлиненная версия Jetour X90 Plus и перезапущенный Dongfeng 580. Первый оценили в 3 900 000 целковых, второй — в 2 800 000.

Но и это еще не все. Об остальных «поднебесных» новинках — в том числе бюджетных и электрических — смотрите в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.

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16 сентября 2023
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