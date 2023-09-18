Фотошпионы выложили фотографии готовых LADA Vesta Sport Line

Уже известно, что под капотом тольяттинского «горячего седана» располагается 1,6-литровый атмосферный 123-сильный двигатель ВАЗ−21129, сопряженный с механической пятиступенчатой коробкой передач собственного производства под индексом ВАЗ−21807. Также ожидается, что со временем спортивная версия «Весты» получит 1,8-литровый 145-сильный мотор ВАЗ−21179.

Ходят слухи, что LADA Vesta Sport Line в комплектации Techno с двухцветным окрасом кузова, мультимедийной системой EnjoY Vision Pro 10.4 c вертикальным дисплеем, цифровой приборной панелью, куда интегрирован навигатор, и боковыми подушками безопасности обойдется в 2 200 000 рублей по РРЦ. Самая дорогая «Веста» прямо сейчас стоит 1 700 000, но дилеры просят за нее намного больше.