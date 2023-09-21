Toyota готовит к премьере новый компактный кроссовер

Сложно назвать обнародованный снимок информативным, поскольку мы видим разве что фонари, объединенные, как сейчас модно, светодиодной полоской, и довольно «футуристичный» силуэт. Технической информации о новинке и вовсе никакой нет. Единственное, что можно утверждать наверняка — она пополнит сегмент электромобилей, не предлагая покупателям иных, гибридных или бензиновых, модификаций.

Напомним, что Toyota уже демонстрировала публике bZ3X — но лишь в качестве концепта. Теперь компания, похоже, подготовила к премьере предсерийную версию модели, которая может сильно отличаться от шоу-кара. А так это или нет, мы узнаем совсем скоро — наши японские коллеги из Best Car считают, что презентация кроссовера состоится на Japan Mobility Show 25 октября.

Что с этого нам, россиянам? Можно с уверенностью предположить, что Toyota bZ3X доберется рано или поздно и до отечественного рынка — по «серым» схемам. Ведь, например, более крупный bZ4X приобрести в Необъятной можно — по цене от 3 млн. рублей. Продается у нас и седан bZ3: его стартовый прайс в автосалонах — 3,5 млн. целковых.