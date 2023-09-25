Автомобили нового бренда Qiyuan едут в Россию

Модельный ряд нового бренда Qiyuan представлен тремя линейками: А-, Q- и E0-сериями. Первой ласточкой стал лифтбэк с индексом А07, получивший две модификации — гибридную и на чистом электричестве.

Смешанная силовая установка построена вокруг 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 95 сил, компанию которому составляет электромотор, выдающий немногим больше 217 л. с. Заявленная дальность хода — 515 км. Что касается электрокара, то экологически чистая версия Qiyuan А07 оснащена более производительным 258-сильным движком, а запаса хода хватает более, чем на 700 км пути.

Новинка производится на одном из трех заводов Changan в китайском Чунцине, где первая партия автомобилей уже готовится к отправке дилерам. В России же Qiyuan «пропишется» не раньше 2024 года. Впрочем, как мы знаем, у ребят из Поднебесной планы могут измениться в любой момент.

Между тем, до конца 2023 года в КНР дебютируют еще несколько новинок под брендом Qiyuan — с заводскими обозначениями А05, А06 и Q05.