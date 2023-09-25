Chery показала первое фото полноразмерного кроссовера T11

Как сообщает портал Autohome, серийная версия кроссовера Fengyun T11 должна выйти на рынок в 2024 году. Автомобиль получит гибридную силовую установку Kunpeng C-DM на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 154 л. с. и крутящим моментом 220 Нм в сочетании с трехступенчатой трансмиссией DHT.

Внешне новинка похожа на китайский кроссовер Li L9 — обращают на себя внимание узкие фары, соединенные светодиодной полосой, лидар над ветровым стеклом и утопленные дверные ручки. Правда, в отличие от L9, задние двери у T11 будут открываться в обратную сторону — по крайней мере, на это намекает расположение ручек. Вместо зеркал заднего вида новинка щеголяет камерами заднего вида, однако на дорогах общего пользования эта опция в Китае пока запрещена.

Официальная премьера Fengyun T11 состоится в четвертом квартале текущего года, после этого мы узнаем и о перспективах появления нового кроссовера в России. До конца 2024 года в линейку Fengyun должны войти шесть новых моделей.