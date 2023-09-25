Минпромторг подтвердил: Hyundai все-таки продает завод в Санкт-Петербурге

Как сообщает ТАСС, в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан» вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что решение о покупке завода Hyundai в Северной столице уже принято. «У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение», — сказал министр.

Кто именно покупает завод, Мантуров не уточнил, сообщив лишь, что новым собственником станет отечественная компания. Напомним, пару недель назад появилась информация о том, что предприятием активно интересуется дилерский холдинг «Авилон». Якобы соглашения между сторонами уже достигнуты, и сделка будет заключена в самое ближайшее время. Но подробностей об условиях до сих пор почти нет.

«Что касается Hyundai, они планируют с опционом. Но с учетом указа президента он ограничен двумя годами», — уточнил Мантуров. С момента прекращения выпуска автомобилей в прошлом году в простое находилось более 2200 работников фабрики из 2537 человек. До остановки производства в Санкт-Петербурге собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода составляла более 200 000 машин в год.