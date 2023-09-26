Названы российские цены кроссовера Jetour X70 Plus

Колесная база машины равна 2720 мм, длина кузова — 4724 мм. Приставка «плюс» подразумевает, что автомобиль в состоянии вместить семь человек. Двоим из них при этом придется ютиться на складных креслах в багажном отсеке. Дизайн экстерьера этого переднеприводного кроссовера близок к уже продающемуся в России Jetour X90 Plus. Хотя рисунок радиаторной решетки аналогичен имеющейся у модели Dashing. Силуэт новинки намекает на большую спортивность.

Известно, что с технической точки зрения «семидесятка» — клон Chery Tiggo 8 Pro. Как и он, Jetour X70 Plus вооружен 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и 7-ступенчатым «роботом». В салоне кроссовера, как и положено, мы видим «слипшиеся» 10,25-дюймовые мониторы «приборки» и тач-скрина системы управления мультимедиа и опциями автомобиля. Модель напичкана всевозможными опциями и ассистентами водителя, ставшими своего рода стандартом современного китайского авто.

Jetour X70 Plus будет представлен у дилеров в двух комплектациях: от 3 и 3,3 млн.рублей соответственно.