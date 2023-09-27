Большинство россиян поддерживает возрождение советских автобрендов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией «Открытие авто», 73% опрошенных россиян считают возрождение автомобильных брендов советских времен хорошей идеей. 27% выступили против возвращения на рынок легендарных марок. Активнее всего за возрождение знакомых названий выступили россияне возрастом 18—25 и 56—65 лет.

46% респондентов положительно относится к возрожденному «Москвичу». 22% отметили выгодное соотношение цены и качества, 24% — современный дизайн, а другим 44% «Москвич» не нравится. Более половины опрошенных считают, что на российский рынок должны вернуться «Ока» и «Волга». 25% уверены, что это нужно для восстановления отечественного автопрома, но остальные 32% согласны на их «реанимацию» только при условии, что это не будут китайские машины.

А вот 43% опрошенных не одобряют возрождение советских брендов: 23% сомневаются в их репутации, а 20% считают, что сначала нужно разработать новые технологии, которые позволили бы вдохнуть в старые марки новую жизнь. Опрос проводился среди 1500 человек возрастом 18—65 лет.