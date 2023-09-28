BMW показала новый X2 на первом официальном видео

Видеоролик показывает профиль некоего кроссовера с покатой линией крыши и выразительным спойлером, а затем его фронтальную часть со светящимся контуром радиаторной решетки в новом стиле и фирменными ходовыми огнями в фарах головного света. Силуэт таинственной новинки похож на модели Х4 и Х6, однако из шпионских снимков уже известно, что так же будет выглядеть и будущий Х2.

Компактный кроссовер на базе X1 превратится из пятидверного хэтчбека в более привычный и любимый публикой купеобразный SUV. Хотя у будущего X2, судя по тизеру, будет немного иное оформление передней части, по технике он, скорее всего, останется идентичен модели X1 актуального поколения и получит на выбор линейку из нескольких силовых установок, вплоть до полностью электрической.

Добавим, что BMW X2 текущей генерации сегодня продается и в России — кроссоверы поставляют по «серым» схемам. За машины 2023 года выпуска с минимальными пробегами дилеры просят около 6 млн. рублей.