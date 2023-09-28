Зачем матерые советские шоферы сыпали сахар в систему охлаждения мотора

Машины, массово колесившие 30—40 лет назад по дорогами нашей страны были, конечно, устроены не в пример проще чем электромобили, гибриды и вообще все современные ТС — напичканные электроникой, системами безопасности и прочими плодами эволюции автоотрасли. Но при всем при этом автомобильные двигатели внутреннего сгорания до сих пор сохранили в своей конструкции систему охлаждения практически в неизменном виде. Ее «улучшайзинг» за десятилетия свелся, по большому счету, к появлению лишь новых составов антифризов.
Это говорит нам о том, что «заветы предков» в области охлаждения двигателя могут быть с успехом использованы и сейчас современными автовладельцами. Один из них связан с сахаром. Нынче это сложно представить, но в конце прошлого века довольно много машин ездили с обычной водой в радиаторе. В особенности — грузовой транспорт. Бредущий зимним утром с ведром кипятка к своему самосвалу водила — вполне нормальная «картинка» того времени. Поскольку на ночь воду из системы охлаждения машины сливали — чтоб не замерзла.
«Тосол», советская разновидность антифриза, применялся преимущественно на легковушках. Но и он порой не спасал от замерзания системы — качество этой жидкости было тоже советское. То есть нестабильно-непрогнозируемое. Тем более, что в те времена считалось нормальным подливать водички в систему охлаждения, изначально заправленную «тосолом», когда обнаруживалось заметное падение в ней уровня ОЖ.
И вот какая-то хитрая шоферская голова однажды сообразила, что температура кипения раствора обычного пищевого сахара выше, чем у чистой воды. А замерзает сладкий сироп при заметно более сильном морозе нежели «аш-два-о». Из чего был сделан вывод, что раствор сахара в воде вполне можно применять в качестве заменителя «тосола».
Опытным путем гаражные гении вывели, что для получения кустарного антифриза требуется растворить свыше килограмма сахара в двух литрах воды из-под крана. Меньшая концентрация не работает. В умеренные морозы полученный продукт не превращался в ледышку и прекрасно справлялся с функциями охлаждения двигателя на жаре. Разве что постоянно ездить с таким «эрзац-тосолом» было нельзя. Сахар постепенной деградировал, разлагался и через пару месяцев самопальный «антифриз» требовал замены.
Сейчас подобный рецепт может быть востребован в случае экстренной ситуации. Например, когда нужно срочно долить ОЖ в систему, а нормальный антифриз недоступен, поскольку дело происходит, например, где-нибудь вдали от специализированных автомагазинов.
Это не значит, что каждый автовладелец должен теперь держать в машине пятикилограммовый мешок сахара и канистру воды. Разумеется, нет. Но знать, как в случае чего с помощью подручных средств не дать «обсохнуть» движку — в любом случае полезно.