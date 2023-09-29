УАЗ доработал производство легендарных «Буханок»

Как сообщает портал Quto, на сборочной линии так называемого старого грузового ряда появилась новая заправочная станция — с ее помощью охлаждающую систему двигателя на конвейере заполняют антифризом. Установка способна автоматически определять модификацию автомобиля и дозировать жидкость. Оснащенная системой вакуумной заправки станция позволяет заполнять систему охлаждения максимально эффективно, а заправочный пост оборудован чек-листом для проверки правильности проведения процесса.

Аналогичная заправочная установка уже работает на конвейере нового модельного ряда, на котором собирают «Патриоты» и «Пикапы». Линию для «Буханок» скоро дополнят второй станцией: она будет дублировать основную на время техобслуживания.

Кстати, недавно в Ульяновске начался выпуск юбилейной серии «Буханки», посвященной 65-летию классического УАЗ−450 образца 1958 года. О ней портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.