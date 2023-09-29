УАЗ доработал производство легендарных «Буханок»

Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод модернизировал сборочный процесс культовых «Буханок». Конвейер для моделей семейства СГР оборудовали новой заправочной станцией для антифриза.
Александр Пономарев

Как сообщает портал Quto, на сборочной линии так называемого старого грузового ряда появилась новая заправочная станция — с ее помощью охлаждающую систему двигателя на конвейере заполняют антифризом. Установка способна автоматически определять модификацию автомобиля и дозировать жидкость. Оснащенная системой вакуумной заправки станция позволяет заполнять систему охлаждения максимально эффективно, а заправочный пост оборудован чек-листом для проверки правильности проведения процесса.

Аналогичная заправочная установка уже работает на конвейере нового модельного ряда, на котором собирают «Патриоты» и «Пикапы». Линию для «Буханок» скоро дополнят второй станцией: она будет дублировать основную на время техобслуживания.

Кстати, недавно в Ульяновске начался выпуск юбилейной серии «Буханки», посвященной 65-летию классического УАЗ−450 образца 1958 года. О ней портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.

производители, производство, автозаводы
29 сентября 2023
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