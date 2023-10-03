Смерть самурая: японцы обрушили свой авторынок запретом на экспорт в Россию

С 9 августа Япония запретила экспорт большинства автомобилей в Россию — правительство страны отметило, что тем самым поддерживает аналогичные запреты других крупных стран. Это решение серьезно ударило по японскому бизнесу — годовой оборот рынка поставок подержанных автомобилей в Россию оценивался примерно в 2 000 000 000долларов.

Как сообщает агентство Reuters, японские компании, занимающиеся зарубежными поставками автомобилей, ранее продавали в Россию по несколько тысяч автомобилей в месяц. Теперь обороты у них упали до 70%, что уже привело к резкому падению доходов и массовым сокращениям.

В японском правительстве заявили, что следят за ситуацией и обсуждают введение субсидий для пострадавшей отрасли. Но отмена запрета на экспорт автомобилей в Россию не обсуждается. По крайней мере, в обозримом будущем этого точно не случится.