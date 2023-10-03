«Соллерс» наладит производство новой коробки передач в Заволжье

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Соллерса», выпуск коробок передач должен начаться в первой половине следующего года на Заволжском моторном заводе. Полученные средства будут направлены на закупку оборудования для цеха сборки МКП, линии механической обработки корпусных деталей коробки и серийной литейной оснастки.

— На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП, — говорится в сообщении «Соллерса».

Объем коробок передач в Заволжье планируется на уровне 7000 штук в 2024 году с последующим ростом до 50 000 единиц в год. Ими будут оснащаться легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, а также машины УАЗ. В дальнейшем компания планирует устанавливать МКП и на другие отечественные авто.