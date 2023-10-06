Лифтбэк Mercedes-AMG GT обновился и получил цвет за миллион рублей

Теперь у лифтбэка Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe новый передний бампер с более агрессивным дизайном и черной вставкой, которая визуально увеличивает фирменную радиаторную решетку Panamericana. А немного иные воздухозаборники в бампере — центральный и боковые — смогут опознать лишь завзятые фанаты модели.

Палитра цветов кузова пополнилась белым оттенком Opalite White Metallic, за который нужно доплачивать 1428 евро. Но это ерунда по сравнением с новым ярко-зеленым колером Greenhell Magno: он обойдется в несколько раз дороже — 8687 евро. По нынешнему курсу за эти деньги можно купить, например, новую LADA Granta. Базовая комплектация лифтбэка стала богаче — в нее теперь входят панорамная крыша с люком и беспроводная зарядка для пассажиров второго ряда.

Гибридную силовую установку 4-Door Coupe 63 S E Performance трогать не стали — это все тот же 4,0-литровый битурбомотор V8 и электродвигатель на задней оси совокупной мощностью 843 лошадиные силы. В Европе новинка будет стоить 207 709 евро — порядка 22 миллионов рублей по текущему курсу. В России у дилеров Mercedes-Benz еще можно найти дорестайлинговый «шестьдесят третий» лифтбек за 34 900 000 рублей.